Londoner Polizei ermittelt erneut gegen Kevin Spacey

Wie "BBC News" berichtet, ermittelt die Metropolitan Police in der neuen Fällen von sexueller Belästigung, die sich in Westminster (1996), Lambeth (2008) und Gloucester (2013) zugetragen haben sollen. Der 58-jährige Hollywood-Star wird nicht namentlich genannt.

Schon im letzten Jahr gab es gegen Spacey in Großbritannien wie auch in den USA Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung. Anklage wurde bislang in keinem der beiden Länder erhoben.

Aufschrei letzten November

Anthony Rapp war vergangenen November der erste, der Spacey der sexuellen Belästigung bezichtigte. Danach meldeten sich zahlreiche ehemalige Kollegen mit ähnlichen Anschuldigungen zu Wort.

