Lourdes zeigt stolz ihre Achselhaare

Wenn sich weibliche Superstars mit Achselhaaren zeigen, gibt es dafür in der Regel drei simple Erklärungen: Das Foto ist aus den 80er Jahren, die Rasur wurde in der Eile vergessen oder aber man will provozieren und ein Statement setzen!

Haarige Provokation

Immer häufiger zeigen sich Models wie auch Hollywoodstars mit Achselfell. Und wenn jemand für Provokation bekannt ist, dann ist das definitiv Pop-Queen Madonna! Mit einem Post von hrer Achselbehaarung wollte sie einst für mehr Toleranz gegen Andersartigkeit aufrufen. Doch statt dafür Applaus zu bekommen, erntete die Sängerin hauptsächlich böse Kommentare.



Gegen den auferlegten Schönheitswahn

Oftmals sind es Frauen, die sich gegen den irren Schönheitswahn in Hollywood auflehnen wollen, darunter Stars wie "Girls"-Schauspielerin Jemima Kirke, die ihre Achselhaarpracht mit Stolz auf den roten Teppichen dieser Welt präsentiert. Auch Scout Willis, die Tochter von Demi Moore und Bruce Willis lässt sich immer mal wieder mit Haarbüscheln unter den Armen ablichten.



Stolze Achselpracht

So auch Madonnas Tochter Lourdes, die stolz ihre Achselbehaarung der Kamera präsentiert. Das hat die 21-Jährige wohl von ihrer Mutter geerbt. Auf Konventionen pfeifen und gegen den Strom schwimmen. Gut, so Lourdes! Auch wenn die Körperbehaarung nicht Jedermanns Sache ist.





