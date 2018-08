"The Kooks"-Sänger gibt Verlobung bekannt

"The Kooks"-Frontmann Luke Pritchard und seine Freundin Ellie Rose gaben auf Instagram ihre Verlobung bekannt. Ein Foto, auf dem die beiden sich umarmen, ist auch der Ring der britischen Sängerin zu sehen. Das Bild kommentierte der 33-Jährige mit Ring- und Sektflaschen-Emojis.

Auch Ellie veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite mehrere gemeinsame Fotos. Dazu schrieb sie: "Wenn eine Verrückte wie ich Liebe finden kann, gibt es für jeden Hoffnung. Prost!"

Die beiden sollen sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Wie lange, Luke und Ellie bereits zusammen sind, ist nicht bekannt.

"The Kooks" backstage in Wien im November 2017

The Kooks backstage in Wien

