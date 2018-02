Schauspieler Luke Wilson in Autounfall verwickelt

Luke, der Bruder von Schauspieler Owen Wilson war gerade mit seinem Toyota ins Los Angeles unterwegs, als ihn am frühen Abend ein Ferrari schnitt. Dieser stoß daraufhin mit einem BMW zusammen, der wiederum in weiteres Auto krachte. Insgesamt waren vier Autos involviert.

1 Toter, 2 Verletzte

Der 71-jährige Fahrer des Ferraris starb noch am Unfallort. Sein Beifahrer, Profi-Golfer Bill Haas und eine weitere Frau wurden ins Spital gebracht. Ihm geht es mittlerweile wieder besser, während die BMW-Fahrerin nach wie vor in einem "sehr ernstem Zustand sei", wie "Daily Mail" berichtet.

Zu schnell gefahren?

Luke Wilson blieb unverletzt. Die Polizei berichtete laut "Palisades Post", dass der Ferrari-Fahrer zu schnell gefahren sei. Anschließend habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Wer ist Luke Wilson?

Der 46-Jährige hat in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt, unter anderem in "Natürlich Blond" (2001), "Die Super-Ex" (2006), "In 80 Tagen um die Welt" (2004) und "Enlightened - Erleuchtung mit Hindernissen" (2011 - 2013).





