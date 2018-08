Lynyrd Skynyrd-Gitarrist Ed King ist tot

Der Gitarrist Ed King war in den frühen Jahren der berühmten Southern-Rock-Band Lynyrd Skynyrd zunächst deren Bassist. Anschließend wechselte er an die Gitarre und war eine treibende kreative Kraft hinter dem typischen Sound der Band.

King komponierte und schrieb auch an Lynyrd Skynyrds berühmtesten Hit "Sweet Home Alabama" mit. Seine Stimme ist es, die ganz zu Beginn das "one, two, three" anzählt, bevor die Musik beginnt.



Der Gitarrist stieg 1976 aus Lynyrd Skynyrd aus. Bei der Reunion im Jahr 1987 war er dann wieder mit dabei. Herzprobleme zwangen ihn aber 1996 zum erneuten Ausstieg bei der Band.

Erfolge bereits vor Lynyrd Skynyrd

Bevor er 1968 zu Lynyrd Skynyrd stieß, war er Gitarrist der Psychedelic Rock Band Strawberry Alarm Clock und war Mit-Komponist deren größten Hits "Incense and Peppermints", der 1967 die US-Charts stürmte.



