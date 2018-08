TV-Sternchen stirbt kurz nach Geburtstagsfeier

Der US-amerikanische Reality-Star Lyric McHenry ist Dienstagfrüh in New York verstorben – sie wurde nur 26 Jahre alt.

Am Montag war McHenry noch mit ihrer Schwester und einigen Freunden in Manhatten unterwegs. Der Anlass: Lyrics 26. Geburtstag. Wenige Stunden später fand man sie in der New Yorker Bronx. Lyric trug nur ein Pyjamaoberteil und Unterwäsche.

Die junge Schauspielerin wurde auf einem Gehsteig liegend gefunden. Die Polizei entdeckte ein Tütchen Kokain in ihrer Tasche.

Sie wurde sofort ins Spital gebracht, doch kurz danach verstarb die 26-Jährige. Die Polizei geht von einer Überdosis aus. Die Ärzte fanden heraus, dass die junge Schauspielerin im fünften Monat schwanger war. Die Beamten ordneten eine Autopsie an.

Die Reality-TV-Schauspielerin wurde in den USA durch die Serie "EJNYC" bekannt.

