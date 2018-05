Macht Kaffeekränzchen Hamill zum Comic Helden?

Via Twitter kontaktierte ein Hamill-Fan James Gunn, um den Regisseur und Drehbuchautor zu bitten, dem Luke-Skywalker-Darsteller eine Rolle in "Guardians of the Galaxy, Vol. 3" zu geben. Gunn erwiderte scherzhaft, dass Hamill in seiner Nachbarschaft in Malibu wohne und gern auf einen Kaffee vorbeischauen könne, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen.

Dem Social-Media-affinen Mark Hamill blieb das Angebot nicht verborgen - als "guter Nachbar und arbeitsloser Schauspieler" machte er sein Interesse an einem Treffen kund. In Folge twitterten sich Gunn und Hamill noch ein paar Pointen zu und vereinbarten eine persönliche Kontaktaufnahme (hier gibt's die Twitter-Konversation nachzulesen) .

Am 27. Mai kam es nun tatsächlich zu dem Treffen. "Habe endlich auf einen Sprung bei meinem Nachbarn Mark Hamill vorbeigeschaut, für den Kaffee, über den wir vor Monaten auf Twitter gesprochen haben", verkündete James Gunn auf Instagram und fügte hinzu, er habe Hamill die Haare vom Kopf gefressen.

Ob er in "Guardians of the Galaxy, Vol. 3" Verwendung für den "großartigen Typen" hat, verriet der Filmemacher nicht. Da sowohl "Guardians of the Galaxy" (über die Marvel Studios) als auch "Star Wars (über Lucasfilm) zu Disney gehören, stehen die Chancen in keinem Fall schlecht.

Mark Hamill erhält Stern am "Walk of Fame"

(lfd)