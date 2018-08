Schwedens Prinzessin Madeleine wandert aus

Schweden verliert auf einen Schlag gleich drei Prinzessinnen und einen Prinzen. Die 36-jährige Königstochter und ihr Mann Chris O'Neill verkündeten am Donnerstag, dass sie noch im Herbst 2018 mit der gesamten Familie in die USA ziehen wollen.

"Idealer Zeitpunkt" für Umzug

In einer Aussendung schrieb das Königshaus es sei die ideale Zeit für einen Umzug, solang die Kinder noch nicht in die Schule gingen.

Prinzessin Madeleine zieht es immer wieder in die Staaten

Die 36-jährige Prinzessin hat bereits mehrere Jahre im Ausland gewohnt. Schon als sie noch mit dem schwedischen Anwalt Jonas Claes Bergström zusammen war, lebte sie ein halbes Jahr in New York. Nach der Hochzeit mit Chris O'Neill 2013 verbrachte das Paar die ersten Ehejahre in den USA.

Prinzessin Leonore wurde in den USA geboren

Auch der Rest der Familie hat einen Bezug zu den vereinigten Staaten. O'Neill ist zur Hälfte Brite und zur anderen Amerikaner. Die älteste Tochter, Prinzessin Leonore (4) wurde in New York geboren. Die Familie besitzt in Florida ein Ferienhaus.

Job im NY-Büro ihrer Kinder-Charity

Prinzessin Madeleine engagiert sich seit Jahren stark in der Charity ihrer Mutter, Königin Silvia. Die World Childhood Foundation ist in 17 Ländern tätig und betreibt neben der Zentrale in Stockholm Büros in São Paulo, New York City und München bzw. Berlin. Die Prinzessin will - nachdem sie das auch schon in der Vergangenheit tat - wieder im amerikanischen Büro tätig sein.

Auch Chris O'Neill hat in der Vergangenheit bereits in den USA gearbeitet. Die vergangenen Jahre verbrachte die Familie in London. Zur Geburt ihres dritten Kindes Prinzessin Adrienne im März 2018, kehrten Madeleine, Chris und die Kinder nach Schweden zurück.

Prinzessin Madeleine ist die jüngste Tochter von Silvia und Karl Gustav XVI. und steht in der schwedischen Thronfolge auf Platz sieben.





(lam)