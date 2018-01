3 in der Früh: Sorge um nackte, gruselige Madonna

Ob sich Louis Vuitton darüber freut? Normalerweise ist es für eine Marke super, wenn sich Superstars mit dem teuren Zeug fotografieren und das dann über Instagram verbreiten. Doch Madonna hat sich mit der Jeff-Koons-Montaigne MM von Louis Vuitton spätnachts in Szene gesetzt. Eigentlich wollte sie damit ausdrücken, wie sehr sie sich über die Tasche freut. Stattdessen ist das Foto zum Fürchten. Und um Madonna machen sich die Fans jetzt Sorgen.

Umzug mit Kind und Kegel nach Lissabon

Die Queen des Pop wohnt mit ihren Kids inzwischen in Lissabon, weil ihr Sohn David Banda beim Nachwuchs von Benfica Lissabon kickt. Erst vor Kurzem hat sie deshalb ein Haus angemietet. Nur die Begleitung ihres Nachwuchses dürfte der Sängerin aber nicht reichen.

Mitten in der Nacht packte Madonna wohl Heimweh. In ihrer Villa zog sie sich aus, schnappte sich ihre Louis Vuitton, machte ein Selfie aus dem wohl schlechtmöglichsten Winkel und stellte das Gruselfoto, auf dem sie blass und fertig wirkt auf Instagram. Da war es in Lissabon ungefähr drei Uhr morgens. So sieht das Foto auch aus. Madonna, der in früheren Jahren nachgesagt wurde, dass sie die schönsten Brüste des Showbiz hat, will wohl die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen. Leider will ihr das nicht gelingen. Kein Wunder, Madonna ist inzwischen 59. Keiner schaut mit diesem Alter aus wie 18. Leider hat sich wohl niemand getraut, Madonna das zu sagen.

Die Queen of Pop, die sonst immer sehr auf ihr Aussehen bedacht ist, schaut zum Fürchten aus. "Still drooling over a handbag" (noch immer wegen einer Handtasche sabbern), kommentierte sie das Bild auf dem eine Brustwarze hervorblitzt, die notdürftig geschwärzt ist. Vorher und nachher stellte sie alte Fotos aus ihren Teenagerjahren online, auf denen sie sich noch keine Luxus-Handtaschen leisten konnte.

3.000 Dollar für Tasche

Madonna umklammert schlaflos, allein und nackt um 3 Uhr morgens ihre ihre Jeff-Koons-Louis Vuitton. Das gute Stück kostet 3.000 Dollar (rund 2.400 Euro).

Man darf annehmen, dass Madonna diesen fotografischen Tiefschlag bereut, sobald sie ausgeschlafen ist. Außerdem sollte sie sich in der neuen Stadt schnellstens eine Beschäftigung suchen. Denn besonders glücklich dürfte sie zur Zeit nicht sein.

So sieht die "Mona Lisa" Louis-Vuitton-Tasche ohne Madonna aus:



