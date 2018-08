Magische Hochzeit für "Harry Potter"-Star Afshan

Padma Patil, wer war das noch gleich? In Hogwarts studiert die englische Nachwuchs-Hexe im Haus Ravenclaw, während ihre Zwillingsschwester Parvati Gryffindor zugeteilt wird. Im Jahr des Trigamischen Turniers ("Harry Potter und der Feuerkelch") besucht Padma mit Ron Weasley den Schulball.

Selbst eingefleischten Potter-Fans sei verziehen, wenn sie sich nicht genau an Padmas Aussehen erinnern können. In den Filmen kommt die Schülerin noch seltener vor als in J.K. Rowlings Romanvorlagen.

Wer auf Instagram über die Hochzeitsbilder von Padma-Darstellerin Afshan Noor Azad stolpert, dem dürfte zumindest die Aktrice selbst ein Begriff bleiben. In einem wunderschönen Kleid gab Afshan ihrem Liebsten Nabil Kazi in Birmingham das Jawort. Mit Scarlett Byrne (Pansy Parkinson), Bonnie Wright (Ginny Weasley) und Katie Leung (Cho Chang) waren auch drei Freunde aus Potter-Tagen anwesend.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)