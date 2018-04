Mamma Mia! Cooper trennt sich nach 8 Jahren

Als sie sich Mitte November ein Schreiduell auf den Straßen Londons lieferten, hätte man den Braten schon riechen können, aber erst jetzt ist es fix: "Mamma Mia!"-Schnuckel Dominic Cooper und "Loving"-Star Ruth Negga haben sich getrennt.

Zuletzt spielten die beiden zusammen in der Serie "Preacher", zusammen waren sie jedoch acht Jahre lang.

Seit sich das Paare 2010 verliebte, versuchten sie möglichst oft auch zusammen zu arbeiten. In "Warcraft: The Beginning" 2016 und der Theaterproduktion "Phèdre" 2009 waren sie Seite an Seite zu sehen.

Ruth, die für "Loving" für den Oscar nominiert war, genoss es, mit Dominic zu drehen. "Filmen kann sehr einsam sein und so hast du einen Freund und jemanden, der dir den Rücken stärkt. Er gibt mir Rückendeckung und ich ihm", erklärte sie im Gespräch mit "Harper's Bazaar".

Der 39-jährige Cooper dagegen kreidete es reinem Zufall an, dass er so oft mit seiner (Ex-)Freundin hinter der Kamera stand. "Ich habe Ruth am Set von "Phèdre" kennengelernt. Sie war brutal ehrlich mir gegenüber in Hinblick auf meine Schauspielerei. Einmal hat sie mitten in der Probe gestoppt und zum [Regisseur] Nick Hytner gesagt "Macht er das wirklich so?" Dann haben wir weiter viele gemeinsame Jobs bekommen, komplett zufällig", schilderte er dem "Weekend"-Magazin der "Times".

(lam)