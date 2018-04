Marc Jacobs verlobte sich in einem Fast-Food-Imbiss

Während so manches Promi-Paar in den letzten Wochen und Monaten mit seiner Trennung schockte, gibt es jetzt zur Abwechslung mal eine gute Nachricht. Designer Marc Jacobs stellte seinem langjährigen Partner Charly Defrancesco die Frage aller Fragen - allerdings in einem Fast-Food-Restaurant.

Dem Modedesigner hätte man ein wenig mehr Glamour zugetraut. Bei vielen seiner Fans kam der Antrag entsprechend schlecht an. Auf Twitter wurde beispielsweise gemutmaßt, dass es sich bei der Aktion in Wirklichkeit um eine versteckte Werbung handelte.

(lfd)