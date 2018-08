"Lois Lane" Margot Kidder: Es war eine Überdosis

Die 69-jährige Schauspielerin starb an einer Überdosis Alkohol und Drogen, das bestätigte das Büro des Gerichtsmediziners von Park County (Montana, USA).

Außerdem ging aus den Unterlagen hervor, dass sie sich die Drogen selbst zuführte. Um welche Stoffe genau es sich handelte, teilte das Büro nicht mit.

"Wolke der Schande" vermeiden

Kidder starb in ihrem Haus in Livingston, Montana. Ihr Tochter, Maggie McGuane meinte zu "AP", die Familie habe sich dazu entschlossen "offen und ehrlich" über den Selbstmord ihrer Mutter zu sprechen. Die Familie wolle vermeiden, dass eine "Wolke der Schande" über dem Fall schwebt.

Margot Kidder kämpfte seit Jahren - teilweise sehr öffentlich - mit einer bipolaren Störung.

In den 1970ern und 80ern spielte Kidder an der Seite von Christopher Reeves in den "Superman"-Filmen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)