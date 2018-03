Margot Robbie spielte Prinz Harry Telefonstreich

Die schöne Schauspielerin hat es faustdick hinter den Ohren. "Cara kennt Harry und als wir 'Suicide Squad' gefilmt haben, meinte sie 'Spielen wir ihm einen Telefonstreich.' Ich sagte 'Wir können Mitgliedern des Königshauses keinen Telefonstreich spielen', aber wir haben es trotzdem getan - und er hat so cool darauf reagiert", plaudert die "I, Tonya"-Darstellerin gegenüber "The Sun on Sunday" aus.

Was genau im Gespräch gesagt wurde, verrät die 27-Jährige leider nicht, jedoch sei der Rotschopf "total nett", lobt die Australierin: "England hat sprichwörtlich das coolste Königshaus der Welt".

Doch das war nicht das einzige Mal, dass Margot mit Prinz Harry zu tun hatte. Denn schon bei einer Party 2016 traf sie auf ihn und landete zusammen mit dem 33-Jährigen, seiner Cousine Prinzessin Eugenie, Sienna Miller, Cara und deren Schwester Poppy in einem Fotoautomaten.

"Es waren wohl so fünf von uns in diesem Fotoautomaten und bis ich drinnen war, habe ich nicht realisiert, dass einer davon Prinz Harry war", erinnert sich die Blondine. Scherzend fügt sie hinzu: "Er hat den Automaten geliebt, ich finde, er sollte sich auf jeden Fall einen für die Hochzeit anlegen".



(baf)