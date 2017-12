Mariah Carey feiert Weihnachten bis Juli

Vor einigen Wochen enthüllte während ihre "All I Want For Christmas Is You Tour" auf der Bühne in London, dass kein Aufwand zu groß sei und keine Kosten gescheut würden, um ihren sechsjährigen Zwillingen Moroccan und Monroe eine fabelhafte Weihnachtszeit zu verschaffen.

Das geht sogar so weit, dass sie die Weihnachtstage bis Mitte 2018 verlängern möchte. Auf die Frage des Moderators Ryan Seacrest, wann man denn den Tannenbaum abschmücken sollte, antwortete die Sängerin auf Twitter: "Schätzchen, nicht bis zum 4. Juli!" Ob sich die Amerikanerin daran halten wird, ist fraglich.

Dahhling! Not till July 4th! 😉 https://t.co/uO4YqRRxU8 — Mariah Carey (@MariahCarey) 27. Dezember 2017

Fest steht jedoch, dass sie bisher keine Kosten gescheut hat und sogar richtige Rentiere für ihr Fest bestellt hat. Ihren Fans erzählte sie laut "E! Online": "Ich warte wirklich das ganze Jahr auf Weihnachten. Ich liebe es, mit meinen Liebsten und den Babys zu feiern und wir haben die fröhlichsten Weihnachten überhaupt. Ich kann mein Weihnachtsfest nicht mit eurem vergleichen und behaupten, dass meines festlicher ist, das werde ich nicht machen. Aber ich habe richtige Rentiere und natürlich den Weihnachtsmann!"

Apreś-ski #MerryChristmas 🎿⛷❤️ Ein Beitrag geteilt von Mariah Carey (@mariahcarey) am Dez 28, 2017 um 1:57 PST

