Mariah Carey stiehlt Meryl Streep den Sitzplatz

Die 47-jährige Sängerin musste in der Werbepause mal kurz auf die Toilette und verplauderte sich danach am Weg zurück. Da sie zu spät dran war, um noch zu ihrem eigenen Platz zurückzuschleichen, setzte sie sich kurzerhand einfach auf den Stuhl von Oscarpreisträgerin Meryl Streep.

Plötzlich fand sich Carey neben Regisseur Steven Spielberg wieder und schrieb sofort auf Twitter: "Wurde beim Quatschen auf dem Weg zum Klo aufgehalten. Nahm deshalb den ersten freien Platz, zufälligerweise direkt neben Steven Spielberg. Schnitt zur nächsten Werbepause, ratet mal, wer zurück zu ihrem Platz kommt...(ich) Liebe Meryl, bitte vergib mir!"

Meryl Streep konterte just zurück: "Du kannst dir meinen Platz jederzeit nehmen!". Den Preis für den besten Song konnte die Musikerin dann allerdings nicht mit nach Hause nehmen. Ihr Track 'The Star' musste die Trophäe dem Lied 'This Is Me' aus dem Film 'The Greatest Showman' überlassen. Wirklich traurig war sie allerdings nicht, immerhin erhielt Mariah erst kürzlich einen Preis, nämlich den Angels for Animals-Award von PETA.

PETAs Senior-Vizepräsidentin Lisa Lange sagte über die Preisträgerin: "Mariah Carey ist eine PETA-Heldin für herrenlose Tiere und dafür, Familien zu ermutigen, aus lokalen Tierheimen zu adoptieren."





(HH)