Mariah Carey verarscht sich in Werbevideo selbst

Grindige 16-Bett-Zimmer und grausige Gangklos? Hostelworld (36.000 Unterkünfte weltweit) sagt dem schlechten Ruf den Kampf an und läßt Mariah Carey mit ihrem Louis-Vuitton-Gepäck in Barcelona einchecken.

Im witzigen Werbefilmchen verschlägt es die Diva, die sonst nur in superteuren 5-Sterne-Hotels absteigt in ein stinknormales Hostel.

Carey kann sich wohl in ihre Rolle zu 100 Prozent hineinversetzen, denn ihr Blick als sie erfährt, wohin es sie verschlagen hat, wird vollkommen authentisch. Das Leben ihrer Assistentin, die die Unterkunft buchte, steht auf der Kippe.

Doch dann die Überraschung: Natürlich ist aber alles tiptop, Carey bleibt nicht nur über Nacht, sondern tobt sich auch in der Hostel-Bar aus.

Dort drückt sie dem DJ kurzerhand eines ihrer Alben in die Hand und legt einen Privat-Gig a la Mariah hin. In der glitzernden Goldrobe macht sie ihrem Ruf als Superstar alle Ehre - auch wenn die Windmaschine, immerhin sind wir ja immer noch in einem Hostel, ein Tischventilator ist.

"Even Divas are Believers", findet Hostelworld. Wir finden: 10 Punkte gibt's für Kreativität. Beim nächsten Urlaub im Hostel warten wir trotzdem nicht drauf, dass Mariah ums Eck biegt.

(lam)