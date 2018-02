"Glee"-Star Mark Salling: Todesursache bestätigt

"Glee"-Star Mark Salling starb am Dienstag im Alter von 35 Jahren. Kurz darauf kursierte das Gerücht, dass der Schauspieler sich umgebracht hat. Nun hat der Gerichtsmediziner aus Los Angeles gegenüber "Daily Mail" das offizielle Ergebnis der Obduktion bekannt gegeben.

Die offizielle Todesursache lautet "Ersticken durch Erhängen". Salling wurde am Dienstagmorgen kurz vor neun Uhr an einem Baum hängend am Stadtrand von Los Angeles gefunden. Er hinterlässt seine Eltern John und Condy Sue und seinen älteren Bruder Matt.

Salling bekannte sich erst kürzlich in einem Prozess schuldig. Er gab zu 50.000 pornografische Bilder und Filme von Minderjährigen besessen zu haben. Das Urteil wurde für März erwartet. Bereits im August habe sich der 35-Jährige versucht, sich umzubringen. Damals, so "TMZ", soll er versucht haben, sich die Pulsadern aufzuschneiden.

(red)