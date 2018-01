Fans entsetzt: Gibt es einen "Glee"-Fluch?

Schauspieler Mark Salling, der in "Glee" die Rolle des "Puck" spielte, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Sein Anwalt bestätigte gegenüber "People" seinen Tod: "Ich kann bestätigen, dass Mark Salling heute Morgen verstorben ist. Mark war ein sensibler und liebevoller Mensch, eine Person von großer Kreativität, die sein Bestes versuchte, seine großen Fehler und Fehlurteilungen wiedergutzumachen."

Schauspieler soll sich erhängt haben

Laut "TMZ" sei er tot an einem Baum hängend am Stadtrand von Los Angeles gefunden worden. Nicht einmal einen Monat hätte es noch gedauert, bis der ehemalige "Glee"-Star, der die Rolle des Noah "Puck" Puckerman in der Serie von 2009 bis 2015 spielte, seine Haft wegen des Besitzes von kinderpornographischen Materials hätte antreten müssen.

Prozess wegen Kinderpornografie

Der frühere Serienstar hatte Ende letzten Jahres seine Schuld im Gericht von Los Angeles gestanden, nachdem er im Oktober einen Deal mit seinen Anklägern eingegangen war, bei dem er zugestimmt hatte, dass ihn die Richter zu vier bis sieben Jahren hinter Gitter verurteilen können. Mehr als 50.000 Kinderpornografie-Bilder wurden im Besitz des Stars gefunden.

Gibt es einen "Glee"-Fluch?

In den sozialen Netzwerken sorgt Sallings Tod für Gesprächsstoff. Steckt etwa ein "Glee"-Fluch dahinter? Salling ist nämlich nicht der erste "Glee"-Todesfall.

2013 wurde der leblose Körper von Sallings Kollege Cory Monteith (31) in einem Hotelzimmer in Vancouver gefunden. Auch er soll sich umgebracht haben. Der Schauspieler ist an einem Mix aus Heroin und Alkohol gestorben.

"Glee"-Star Naya Rivera hatte ebenso mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Sie wurde Ende 2017 von der Polizei in Kanawha County (West Virginia) verhaftet. Der Grund: Häusliche Gewalt. Die 30-Jährige hat ihrem Ehemann angeblich auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen.

