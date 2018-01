Mark Wahlberg spendet hohe Gage an "Time's Up"

Der Aufschrei war groß, als vergangene Woche herauskam, dass Wahlbergs Co-Star Michelle William für die nachgedrehten Szenen für den Film "All The Money In The World" nur einen Bruchteil des Geldes erhielt, das ihr Filmpartner bekam.

Die Stars mussten über das Thanksgiving-Wochenende nach Europa fliegen, nachdem Kevin Spacey, der die Hauptrolle ursprünglich übernahm, des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden war und infolgedessen von Christopher Plummer ersetzt wurde.Michelle erhielt dafür umgerechnet etwa 800 Euro, Mark aber 1,2 Millionen.

Spende in Williams Namen

Als dies bekannt wurde, war der Empörung in der Öffentlickeit groß, zumal beide von der gleichen Agentur vertreten werden. Nun gab der Schauspieler bekannt, dass er das Geld an die Kampagne "Time's Up" spenden wird, die rechtlichen Beistand für Opfer von sexuellem Missbrauch am Arbeitsplatz bereitstellt.

Der 46-Jährige ließ in einem Statement verlauten: "In den letzten Tagen wurde das Geld, das ich für die nachgedrehten Szenen von 'Alles Geld der Welt' erhielt, zu einem großen Thema. Ich stehe zu hundert Prozent hinter gerechter Bezahlung und ich spende das Geld in Michelle Williams' Namen".

