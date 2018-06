Mary Magdalene trägt bereits BH-Größe 85J

Sie ist erst 24 Jahre alt und hat bereits unzählige Schönheitsoperationen hinter sich: Nichts an Mary Magdalene erinnert daran, wie sie früher ausgesehen hat. "Seit ich ungefähr 14 Jahre alt war, wollte ich eine Schönheits-OP. Dass es so viele werden, hätte ich selbst nicht gedacht", sagt die Kanadierin zur "Daily Mail".

Mary Magdalene ist scheinbar längst übers Ziel hinausgeschossen. Alles, was an ihrem Körper vergrößert und "optimiert" werden kann, lässt sie operieren: Allein an den Lippen der Tänzerin wurde schon über 15-mal herumgewerkelt.

Die Sucht hat Folgen

Für diesen Drang nimmt Mary Magdalene hohe Risiken in Kauf: "Meine erste Brustoperation habe ich in Mexiko machen lassen. Zum Glück habe ich die überlebt. Wie sich herausgestellt hat, war der Chirurg eigentlich ein Zahnarzt."

Mittlerweile stemmt sie mit ihrer BH-Größe 85J eine große Maß an Silikon. Ihre Implantate sind so schwer, dass Mary Magdalene sogar unter Atemproblemen leidet. Trotzdem ist sie noch nicht zufrieden – im August folgt die nächste Brust-OP.

Wie Mary Magdalene vor den Operationen ausgesehen hat, sehen Sie im Video oben.

(anh)