Matthew Perry nach Not-OP im Spital

"Matthew Perry musste sich in einem Spital in Los Angeles einer Operation unterziehen, um eine Magen-Darm-Perforation zu reparieren zu lassen", zitiert "People" den Sprecher des Schauspielers am Dienstag. "Er ist dankbar für die Anteilnahme und wünscht sich Privatsphäre, um heilen zu können."

Eine Magen-Darm-Perforation kann ein Loch im Magen oder ein Riss im Darm sein. Gründe dafür können vielfältig sein. Dazu zählt auch ein Blinddarmdurchbruch. Auch ein Trauma wie eine Stichwunde oder eine Schusswunde können dafür verantwortlich sein.



Alkoholiker und Vicodin-Abhängigkeit

Der "Friends"-Star kämpft schon länger mit gesundheitlichen Problemen. Der 48-Jährige hat kein Hehl daraus gemacht, dass er lange Jahre Alkoholiker und stark abhängig vom Schmerzmittel Vicodin [wie Dr. House, Anm.] war.

"30 Jahre lang abhängig"

1997 und 2001 versuchte Perry erfolglos von den Drogen wegzukommen. 2015 ging er erneut auf Entzug. "Du kannst nicht 30 Jahre lang abhängig sein und dann in 28 Tagen davon loskommen", erzählte er damals "The Hollywood Reporter".

Award von der Entzugsklinik

Der Schauspieler, der ein Jahrzehnt lang als "Friends" Chandler Bing Serien-Geschichte schrieb, war sehr offen über seine Probleme, von den Drogen wegzukommen. Im Juni 2015 wurde ihm von der Entzugsklinik der "Phoenix Rising Award" verliehen. "Ich bin ein preisgekrönter Alkoholiker", witzelte der Spaßvogel damals.

Pornostar posaunt Rückfall heraus

Die "Sun" spekuliert, dass Perry einen Rückfall erlitt. 2017 behauptete Pornodarstellerin Maddy O'Reilly, eine Ex des Stars, er habe sie per Instasgram kontaktiert und um verschreibungspflichtige Medikamente gebeten.

