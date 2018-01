Wieder ziemlich beste Freunde?

"Til und ich hatten vier Jahre lang Funkstille. Das war scheiße", so Matthias Schweighöfer gegenüber der "Bild".



Zwei heiße Hunde

Aktuell steht das Dreamteam der deutschen Actionkomödie aber nach langem endlich wieder gemeinsam vor der Kamera. Als Elite-Polizisten müssen sie im Buddy-Komödien-Film "Hot Dog" die entführte Tochter des moldawischen Botschafters befreien. Während Schweigers alter Ego, ein Ex-GSG-9-Polizist, seine Konflikte mit Gewalt zu lösen versucht, mimt Schweighöfer den weitaus klarer fokussierten Beamten.



Streit war beruflicher Natur

Doch was war eigentlich los mit den ehemaligen "Best Buddies"?

Wie die beiden jetzt im Rahmen eines Interviews mit „BILD.de“ verrieten, hatten Til Schweiger (54) und Matthias Schweighöfer (36) ganze vier Jahre lang keinen Kontakt. Der Grund war rein beruflicher Natur: Denn Schweighöfer soll Schweiger einst angeboten haben, in dessen Film „Schlussmacher“ Regie und Rolle zu übernehmen, die Schweighöfer später selbst spielte.



"Ich war richtig sauer"

"Ich fand das Konzept super, sagte zu. Dann wollte ich mich ans Drehbuch setzen, als ich erfuhr, dass Matthias schon in drei Wochen dreht - mit jemand anderem und ohne mir etwas zu sagen! Ich war richtig sauer. Mein damaliger Geschäftsführer hatte Matthias einfach abgesagt und das später bestritten," erklärt Til Schweiger in einem Interview.



Kontaktpflege ist nicht sein Ding

Matthias Schweighöfer sagt von sich selbst, dass "Kontaktpflege" nicht so sein Ding wäre und er daran arbeiten müsse. Nun haben sich die zwei Stars wieder ausgesöhnt. In der Actionkomödie "Hot Dog", die übrigens seit Donnerstag läuft, geben sie wie immer den Harten und den Zarten. Und auch wenn die Kritik zum neuen Film verheerend ist, uns gefällt's, dass die zwei wieder gemeinsame Wege gehen!





