So verbringen Harry und Meghan die letzte Nacht

Wie sein Bruder vor sieben Jahren wird auch Prinz Harry (33) die letzte Nacht vor der Hochzeit allein und nicht mit seiner Braut verbringen. So will es die königliche Tradition. Ein bisschen romantisch ist es ja auch – und an Kitsch soll bei einem solchen Ereignis schließlich nicht gespart werden.

Meghan Markle (36) checkt im Cliveden House Hotel ein, das eine knappe halbe Autostunde von der Traukirche auf dem Schlossgelände von Windsor entfernt liegt.

Die Verlobungsfotos von Prinz Harry und Meghan Markle

An ihrer Seite ist Mama Doria Ragland (61). Und Harry – samt Trauzeuge und Bruder William (35) – übernachtet am Freitag im Nobelhotel Coworth Park. Die Autofahrt bis zum Schloss dauert etwa 20 Minuten – genug Zeit, um ordentlich nervös zu werden.

Wie glamourös Meghan ihre letzte Nacht als unverheiratete, Pardon, geschiedene – sie hatte ja schon mal Ja gesagt – Frau verbringen wird, sehen Sie oben im Video.

Meghans erster royaler Termin mit Prinz Harry

(red)