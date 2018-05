Meghans Schwester flieht vor Paparazzo: Verletzt!

In wenigen Tagen – genauer gesagt am 19. Mai – ist es soweit: Da findet die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry statt. Die Familie der "Suits"-Darstellerin ist bereits in London angekommen. Nun soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein.

Meghans Halbschwester Samantha hat sich nämlich laut "TMZ" den Knöchel gebrochen und das Knie angeknackst. Schuld daran soll ein Paparazzo sein, der sich ihr in den Weg stellte, weil sie sich weigerte, seine Fragen zu beantworten.

Der Freund von Samantha erzählte gegenüber "TMZ", dass Samantha daraufhin auf den Boden fiel und sich dabei verletzte. Der Paparazzo soll geflüchtet sein. Meghans Halbschwester befindet sich seit dem Vorfall im Spital.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Meghans Vater mit gestellten Paparazzi-Fotos für Aufsehen. Um die königliche Familie nicht in Verlegenheit zu bringen, wird er der Hochzeit fernbleiben. Zudem geht es ihm gesundheitlich schlecht. Erst vor wenigen Tagen hat er einen Herzinfarkt erlitten.

Prinz Harry & Meghan Markle: Das wird die Hochzeitstorte

(red)