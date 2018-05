Prinz Charles wird Meghan zum Altar führen

Eigentlich war geplant, dass Meghan Markles Vater Thomas seine Tochter zum Altar führt. Da der 76-Jährige aber aus gesundheitlichen Gründen an der royalen Hochzeit nicht teilnehmen kann, wird nun der zukünftige Schwiegervater Prinz Charles die Verlobte von Prinz Harry zum Altar führen. Das gab der Kensington Palace via Twitter bekannt.

