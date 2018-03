Meghan unterstützt #MeToo und "Time's Up"

Prinz Harrys Zukünftige Meghan Markle besteht darauf, dass sich Frauen "mächtig" fühlen sollen. Sie denkt, dass es "keinen besseren Zeitpunkt" gäbe, sich den Kampagnen gegen Belästigung anzuschließen.

Bei einem Event zu Ehren der "The Royal Foundation" äußerte sich die "Suits"-Darstellerin zu den Bewegungen: "Viele Leute sagen, man müsse damit den Frauen helfen, ihre Stimme zu finden. Ich stimme dem aber nicht zu. Frauen müssen ihre Stimme nicht finden. Sie müssen sich selbstbewusst genug fühlen, um ihre Stimme zu benutzen und man muss ihnen zuhören " , betont Meghan.

Meghan über #metoo und "Time's Up"

"Gerade jetzt, in einer Zeit in der Kampagnen wie #metoo und Time´s Up aktuell sind, ist es wichtig ein Licht auf die Gefühle der Frauen zu werfen. Und die Leute sollten ihnen wirklich helfen, auch die Männer. Das macht einen so gewaltigen Unterschied. Ich denke, wir warten einige Monate und legen dann los. Ich bin ziemlich aufgeregt.", führt die Schauspielerin noch an.

Nach der Hochzeit will sie vollen Einsatz zeigen

Meghan lobte außerdem die fantastische Arbeit von Harry, William und Kate für ihre Stiftung und freut sich schon auf die kommende Zusammenarbeit. Nach der Hochzeit will sie sich darum kümmern.

"Auch wenn es ruhig hinter den Kulissen zu sein scheint, geht es darum, sich mit den richtigen Leuten und Organisationen zu treffen und so viel zu lernen, wie möglich. Nur so können wir unseren Einfluss maximieren.", so die 36-Jährige.

