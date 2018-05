Wird Meghans Mutter sie zum Altar führen?

Es sind nur mehr wenige Tage bis sich Meghan Markle und Prinz Harry das Ja-Wort geben. Ursprünglich war geplant, dass ihr Vater Thomas Markle sie zum Altar führt. Doch daraus wird nun nichts, denn der 73-Jährige wird an der Hochzeit am 19. Mai 2018 nicht teilnehmen.

"Will meine Tochter nicht in Verlegenheit bringen"

Laut "TMZ" will er der Zeremonie fernbleiben, weil er die britische Königsfamilie nicht in Verlegenheit bringen will. Erst vor wenigen Tagen sorgte er mit gestellten Paparazzi-Fotos für einen Eklat. Außerdem hat Thomas MArkle vor wenigen Tagen einen Herzinfarkt erlitten.

Meghan Markle

Wer führt Meghan zum Altar?

Nun stellt sich die große Frage: Wer wird Meghan zum Alter führen? Gerüchten zufolge wird Meghans Mutter Doria diesen Job übernehmen. Die Royal-Expertin Victoria Howard ist fest davon überzeugt: "Queen Victoria führte ihre beiden Kinder auch zum Altar. Das wäre nichts Ungewöhnliches", sagte sie in der TV-Show "Good Morning Britain".

10 Dinge, die Sie über Meghan Markle noch nicht wissen

(red)