So feiern Prinz Harry und Meghan Weihnachten

Meghan Markle soll Berichten zu Folge die Feiertage mit ihrem Verlobten Prinz Harry, ihrem zukünftigen Schwager, dessen Frau und den Kindern Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) verbringen.

Heiligabend in Sandringham

Ein Insider verriet dem "Us Weekly"-Magazin: "Sie werden Williams und Kates Gäste sein und werden mit ihnen hin und her reisen." Es wird angenommen, dass das verlobte Paar mit dem Rest der Familie die Queen an Heiligabend in Sandringham besuchen wird und danach mit dem Herzog und der Herzogin in deren Zuhause in Amner Hall in Norfolk bleiben wird.

Gottesdienst & Mittagessen mit der Queen

Den ersten Weihnachtsfeiertag wird die royale Familie mit einem traditionellen englischen Frühstück beginnen, bevor sie dann den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Kirche besucht. Im Anschluss daran wird es ein weihnachtliches Mittagessen geben, später werden alle der Rede der Queen lauschen.

Royale Pflichten

Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden die beiden Prinzen ihren royalen Pflichten nachkommen, während sich Meghan und Catherine gegenseitig zu Hause Gesellschaft leisten. Erst vor Kurzem wurde spekuliert, dass Meghan die erste royale Verlobte sein könnte, die Weihnachten mit Queen Elizabeth verbringen darf, bevor sich das Paar nach New York aufmacht, um Silvester mit Meghans Familie zu feiern.

Normalerweise gestattet die königliche Familie nur verheirateten Paaren, Weihnachten mit ihnen zu verbringen, aber dieses Jahr machen sie für Prinz Harry und Meghan eine Ausnahme.

