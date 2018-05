Meghan Markles Vater kommt nicht zur Hochzeit

Meghan Markles Vater Thomas Markle bleibt der royalen Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry – Nummer 6 in der britischen Thronfolge – fern. Der 73-Jährige, der mit gestellten Paparazzi-Fotos für einen Eklat gesorgt hatte, sagte, er wolle der Zeremonie fernbleiben, um seine Tochter und die britischen Königsfamilie nicht in Verlegenheit zu bringen.

Thomas Markle hatte mit einem Fotografen vermeintliche Paparazzi-Fotos gestellt, die ihn in einem Internet-Cafe zeigen, wie er sich gerade Fotos von Prinz Harry und Meghan ansieht. Diese verkaufte der Fotograf für Zehntausende Dollar an Zeitungen weltweit. Thomas Markle lebt zurückgezogen in Mexiko.

"Will meine Tochter nicht in Verlegenheit bringen"

Als britische Medien den Betrug enthüllten, habe sich Thomas Markle bei seiner Tochter entschuldigt. Deshalb werde er auch nicht nach London zur königlichen Hochzeit reisen, sagte er dem US-Promi-Portal "TMZ". Er wolle "Meghan und die britische Königsfamilie nicht in Verelgenheit bringen", sagte er.

Zudem habe er vor sechs Tagen einen Herzinfarkt erlitten und deshalb noch gesundheitlich angeschlagen, sagte er.



(red)