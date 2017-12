Meghan Markle wollte mit dem Nägelbeißen aufhören

Den Blog hat sie wegen der royalen Beziehung mit Prinz Harry schon vor einigen Monaten aufgegeben. Doch die Einträge darin sind nach wie vor abrufbar. Anfang Jänner 2016 postete sie darin ihre vermeintlichen Neujahrsvorsätze.

"Einen Marathon laufen. Aufhören, Nägel zu beißen. Aufhören, zu fluchen. Französisch neu lernen. Das sind meine Vorsätze für’s neue Jahr (wie eigentlich jedes) Jahr", schrieb die damals 34-Jährige. Gefolgt vom zynischen Zusatz, noch nie einen ihrer Vorsätze eingehalten zu haben.

Schon im nächsten Satz folgte dann der Twist, der sie von einem weiteren Jahr der Enttäuschung bewahren sollte. "Dieses Jahr nehmen ich mir vor, keine Vorsätze zu haben. Das einzige, was ich mir vornehme, ist das Leben spielerisch anzugehen. Zu lachen und zu genießen, meine Standards hoch zu halten und mein Level an Selbst-Akzeptanz noch höher".

"Raum für Magie"

Sie wolle "Raum für Magie" in ihrem Leben lassen. Es sei in Ordnung, gemachte Pläne zu ändern und offen für Veränderungen zu bleiben. Das waren ihre einzigen Vorsätze, die sie sich für 2016 tatsächlich vorgenommen hatte. Und ein paar Monate später sollte dieser "Raum für Magie" eingenommen werden. Denn da lernte sie in einem Café in Toronto den britischen Thronfolger bei einem Blind Date kennen.

