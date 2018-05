Meghan & Harry müssen Flitterwochen verschieben

Nach dem Fest die Flitterwochen: Gleich nach ihrer Märchenhochzeit am 19. Mai wollten Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) in einem Luxus-Zeltcamp im Nordwesten Namibias entspannen. Das berichtete die britische Zeitung "The Sun" vor einigen Tagen.

Prinz Harry und Meghan Markle

Jetzt fällt die Hochzeitsreise aber ins Wasser, wie ein Sprecher des Kensington-Palastes mitteilte. Zumindest vorerst.

Den Grund für die Verschiebung erfahren Sie im Video oben.

