Meghan ging bei "Teen Choice Awards" leer aus

Mit ihrer Nominierung schrieb die 37-Jährige Geschichte. Vor ihr war noch kein Mitglied der royalen Familie für einen "Teen Choice Award" nominiert worden. Doch die Herzogin ging leider leer aus. Sänger Harry Styles schnappte ihr in der Kategorie "Choice Style Icon" das Surfbrett weg.

Carrie Fisher erhielt für ihre Rolle als Admiral Leia Organa im Film "Star Wars: Die letzten Jedi" posthum eine Auszeichnung in der Kategorie "Choice Fantasy Movie Actress".

"Riverdale" staubte ab

Zu den weiteren Preisträgern der "Teen Choice Awards", die in der Nacht auf Montag verliehen wurden, zählen unter anderem die Netflix-TV-Serie "Riverdale", Michael B. Jordan für seine Rolle in "Black Panther", Chris Pratt ("Jurassic World: Fallen Kingdom"), Bebe Rexha (Country-Song "Meant To Be"), Selena Gomez ("Choice Summer Song" - Back To You), Louis Tomlinson und Camila Cabello ("Choice Male und Female Artist").

