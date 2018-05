Was, wann, wo: Fahrplan zur Royal Wedding

9.30 Uhr: Wir starten den großen HEUTE-LIVETICKER. Ab diesem Moment gibt es die Infos aus Windsor in Echtzeit - Infos, Fotos, Videos, Klatsch und Tratsch im Minutentakt

St. George's Chapel: In der Kapelle des Heiligen Georg in Schloss Windsor findet die Hochzeit statt (Bild: Reuters) St. George's Chapel: In der Kapelle des Heiligen Georg in Schloss Windsor findet die Hochzeit statt (Bild: Reuters)

10 Uhr Früh: Jene 1.200 Glücklichen, die sich die Hochzeit auf dem Gelände des Windsor Castle anschauen dürfen, werden in den Schlosspark gelassen. Man kann davon ausgehen, dass alle früh da sein werden - immerhin geht es um den Platz in der ersten Reihe. Schon seit Mittwoch schlafen Zuschauer in ihren Schlafsäcken vor dem Park und an der Route, die der Hochzeitszug nehmen wird, um den besten Platz zu ergattern.

10.30 Uhr bis 12 Uhr: Die Hochzeitsgäste treffen in Kutschen und Shuttlebussen ein. Den Gästen wurden zwei Routen vorgeschlagen, wie sie zum Runden Turm von Schloss Windsor gelangen. In die Kapelle kommen die Gäste durchs südliche Portal.

12.2o Uhr: Die Mitglieder der königlichen Familie treffen ein. Sie kommen über den westlichen Eingang in die St. Georgs Kapelle.

St. George's Kapelle des Winsor Castle - Hochzeitslocation der Royals:

Meghan und Harry sind beileibe nicht die ersten Royals, die sich in der St. George's Chapel das Ja-Wort geben. Im Mai 2008 schlossen Peter Phillips, Sohn von Queen Elizabeths Tochter Anne und Autumn Kelly den Bund der Ehe. Auch der jüngste Sohn der Queen, Prinz Edward, Earl of Wessex heiratete seine Sophie 1999 dort. Prinz Harry wurde in der Kapelle auch getauft.

12.45 Uhr: Prinz Harry und sein Beistand Prinz William treffen bei den westlich gelegenen Stufen der Kapelle ein. Sie werden an Tausenden Schaulustigen vorbeigehen, die aufs Schlossgelände gelassen wurden. Im Hufeisenkreuzgang aus dem Jahr 1480 warten 200 Vertreter der Charity-Organisationen, die Harry unterstützt.

12.55 Uhr: Die Queen trifft ein. Wie immer bei offiziellen Anlässen kommt die Queen als Oberhaupt der Familie als letzte. Es gibt nur eine Ausnahme:

12.59 Uhr: Die Braut trifft ein. Meghan Markle wird mit einem Auto zu den Weststufen der Kapelle gebracht. Bei ihr sind Brautjungfern und Blumenkinder (u.a. auch die älteren beiden Kinder von William und Kate, Charlotte und George, Baby Louis kommt nicht zur Hochzeit). Außerdem wird Meghan von ihrer Mutter, Doria Ragland begleitet.

13 Uhr: Die Messe geginnt - Meghan und Harry geben sich in der St. Georges's Kapelle in Schloss Windsor vor 600 Gästen das Ja-Wort. Nachdem Meghans Vater kurzfristig ausfiel, wird sie ihr Schwiegervater Prinz Charles zum Traualtar führen.

Braut und Bräutigam werden vom Erzbischof von Canterbury, dem Dean of Windsor und Reverend David Conner getraut. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby hat Meghan Markle wenige Wochen vor der Hochzeit auch getauft.

14.05 Uhr: Die Hochzeit ist vorbei. Harry und Meghan setzen sich bei schönem Wetter (das angesagt ist) in einen offenen Landauer. 25 Minuten lang fahren sie durch Windsor und lassen sich von den Schaulustigen bejubeln. Sollte es regnen, steht eine geschlossene Kutsche bereit.

Danach geht es zur St. George's Hall, wo die Queen einen Mittagsempfang gibt. Harry und Meghan werden eine halbe Stunde nach den anderen Gästen eintreffen.

16.30 Uhr: Die Gäste verlassen den Empfang

20 Uhr: Braut und Bräutigam treffen im Frogmore House zum Hochzeitsempfang ein. Gastgeber ist Prinz Charles, der Prince of Wales. Bei diesem Empfang sind nicht mehr alle Hochzeitsgäste dabei. Prinz Charles soll zum Beispiel darauf bestanden haben, dass Sarah Ferguson, die Tante von Harry nicht dabei ist. Sie ließ sich von Andrew, dem Duke auf York scheiden und sorgte für einige Skandale.

Die Feier wird bis tief in die Nacht gehen. Medien sind keine zugelassen.

Für die Hochzeit werden in Großbritannien landesweit die strengen Sperrstunden der Lokale gelockert. Bis ein Uhr früh darf gefeiert werden - und zwar von Freitag auf Samstag (Vorglühen!!) und von Samstag auf Sonntag.

