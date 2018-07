Meghan und Harry küssen sich nach Poloturnier

Das strenge Hofprotokoll verbietet den britischen Royals zwar nicht, sich in aller Öffentlichkeit ihre Zuneigung zu zeigen, doch bei Kate und Will sieht man eigentlich fast nie eine zu intime Geste.

Deswegen war die Freude umso größer, als sich Herzogin Meghan und Prinz Harry am Donnerstag nach einem Polospiel bei der Siegerehrung einen innigen Kuss gaben. Es war zudem der erste öffentliche Kuss der beiden, seit sie sich Mitte Mai auf Schloss Windsor das Ja-Wort gegeben haben.

Der Kuss erinnerte viele Fans an Harrys Eltern Charles und Diana. Sie küssten sich im Jahr 1995 ebenfalls bei einem Poloturnier auf ganz ähnliche Art und Weise.

Wohltätiges Turnier

Das Poloturnier, an dem Harry auch aktiv als Spieler teilnahm, wurde von einer Wohltätigkeitsorganisation ausgerichtet. Rund 1,2 Millionen Euro an Spendengelder für HIV-kranke Menschen in Afrika wurden dabei lukriert.

