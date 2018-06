Meghan und Harry statten "Down Under" Besuch ab

Im Herbst geht es für Prinz Harry (33) und die frischgebackene Herzogin Meghan (36) auf die erste gemeinsame und hochoffizielle Auslandsreise.

Wie vor mehr als 30 Jahren Charles und Diana, die Eltern von Harry, bei deren erster großer Reises zieht es auch sie auf die Südhalbkugel. Im Oktober werden sie Australien und Neuseeland einen royalen Besuch abstatten.



The Duke and Duchess of Sussex will undertake an official visit to Australia, Fiji, the Kingdom of Tonga, and New Zealand in the Autumn 🇦🇺🇫🇯🇹🇴🇳🇿



The tour will fall on the occasion of @InvictusSydney 2018. pic.twitter.com/BWlU14WM66