Meghans Markles Vater führt sie zum Traualtar

Wer wird Meghan Markle (36) bei der Hochzeit mit Prinz Harry (33) in gut zwei Wochen zum Traualtar führen? Diese Frage sorgt seit Monaten für Spekulationen in den internationalen Medien.

Anfangs wurde vermutet, dass Meghans Mutter, Doria Ragland, gegen alle Traditionen diese Aufgabe übernehmen werde. Kurze Zeit später stellte ihre Halbschwester Samantha Grant (53) in einem Interview mit "Mirror" aber klar, dass doch der Brautvater, Thomas Markle, seine Tochter an ihren zukünftigen Gatten übergeben werde. Jüngst tauchte auch Meghans zukünftiger Schwager, Prinz William, als möglicher Kandidat in den Schlagzeilen auf.

Meghans Eltern treffen auf die Queen

Nun lüftet der Kensington Palace endlich das Geheimnis. "Mr. Markle wird seine Tochter zum Traualtar in der St. George's Chapel führen", heißt es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Die Braut wird gemeinsam mit ihrer Mutter zur Kirche fahren, Vater Thomas wird sie dort in Empfang nehmen. Meghan Markle sei erfreut darüber, dass ihre Eltern an dem besonderen Tag an ihrer Seite sein werden.

Weiter teilt der Palast mit, dass Doria Ragland und Thomas Markle bereits eine Woche vor der Hochzeit nach England reisen, um die königliche Familie – inklusive der Queen (92) – kennen zu lernen.

