Mel B's Mutter twittert "Hilferuf" ihrer Enkelin

Die Schlammschlacht zwischen Spice Girl Melanie Brown aka Mel B und ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte hat ein neues, trauriges Kapitel. Mit dem Kommentar "Ein Hilferuf" veröffentlichte Mel B's Mutter Andrea Brown einen besorgniserregenden Brief ihrer Enkelin Angel auf Twitter.

Andrea Brown (li.) und ihre Tochter Mel B am 23. September 2017 bei der Face Forward Gala in Los Angeles. (Bild: Photo Press Service) Andrea Brown (li.) und ihre Tochter Mel B am 23. September 2017 bei der Face Forward Gala in Los Angeles. (Bild: Photo Press Service)

Ob die Zehnjährige das Schriftstück tatsächlich selbst verfasst hat, kann zu diesem Zeitpunkt nicht verifiziert werden. In dem Brief werden schwere Vorwürfe gegen Stephen Belafonte erhoben. Angel, die gemeinsame Tochter von Mel B und Schauspieler Eddie Murphy, steht im Mittelpunkt eines Sorgerechtsstreits zwischen ihrer Mutter und Belafonte.

A cry 4 help💔 pic.twitter.com/sf1Ig4suCf — Andrea Brown (@ANDREA_m_BROWN) 26. März 2018

"Ich habe große Angst vor Stephen", ist auf Twitter nachzulesen. "Es ist furchterregend, wenn er wütend ist. Ich möchte ihn nie wiedersehen, es wäre so, als müsste ich einen schrecklichen Teil meines Lebens nochmal durchleben."

"Das Schlimmste an der Zeit, in der ich bei ihm gelebt habe, ist, als ich versucht habe, die Streitereien und das Schimpfen zu stoppen. Als ich das versucht habe, sagte er 'Oh sei still' und ich fürchtete mich so sehr, dass ich nichts mehr gesagt habe."

Mel B.

Nagel abgebrochen

"Ich war Zeuge eines Kampfes. Ich lag im Zimmer meiner Mutter und 'schlief'. Ich wurde durch einen Kampf geweckt. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber ich hörte, wie Stephen die Hand von Mommy schlug, es war hart, weil ich es hören konnte. Mommy sagte 'du hast meinen Nagel abgebrochen', also war es hart."

"Ich habe versucht, Schlaf vorzutäuschen, weil ich nicht dazwischen gehen und verletzt werden wollte. Ich möchte nicht mit ansehen, wie der Mann, der so meiner Mutter so weh tut, sie durch einen lebenden Albtraum führt."

Essen am Boden

Des weiteren gibt (die vermeintliche) Angel an, dass es ihr nicht erlaubt gewesen sei, bei Stephen Belafonte am Tisch zu essen. Um nichts dreckig zu machen, musste sie mit dem Boden vorliebnehmen. Nun freue sie sich, ihre Mutter endlich glücklich zu sehen, und zwei Hunde und eine Ziege in ihrem neuen Haus halten zu dürfen.

Mel B war mit Angel schwanger, als sie Stephen Belafonte begegnete. Gemeinsam zogen sie das Mädchen groß. Der Filmproduzent kämpft derzeit darum, die Zehnjährige weiterhin sehen zu dürfen.

(lfd)