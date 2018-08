Mel B will Alkohol- und Sex-Sucht bekämpfen

Wie die 43-jährige Sängerin und Moderatorin nun bekanntgegeben hat, wird sie sich kommenden Monat in eine in England gelegene Enzugsklinik begeben, um dort unter professioneller Aufsicht ihre Alkohol- und Sexsucht zu bekämpfen.

Auch das im langen und schwierigen Scheidungskrieg mit Ex Stephen Belafonte erlittene post-traumatische Stress-Syndrom, das ihr diagnostiziert wurde, soll dort behandelt werden. Für ihre drei Töchter Phoenix Chi Gulzar (19), Angel Iris Murphy Brown (11) und Madison Brown Belafonte (6) möchte sie "eine bessere Version von sich selber" werden.

Wie sie in einem Interview mit der "Sun" erzählte, kamen in den vergangenen Monaten wieder zahlreiche traumatische Erlebnisse ans Tageslicht. "Ich habe mit meinem Author an meinem Buch 'Brutally Honest' gearbeitet. Es war unglaublich traumatisch die emotional misshandelnde Beziehung noch einmal zu durchleben und mit so viele massive Dingen aus meinem Leben konfrontiert zu werden".

Das genaue Datum oder die Klinik, in der sie sich behandeln lassen wird, wurden nicht genannt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)