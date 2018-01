Hat Lugners Opernball-Gast wieder Krebs?

Richard Lugner präsentierte Melanie Griffith, 60, stolz als Gast für den Opernball 2018. Am Mittwoch erwischten Paparazzi die Exfrau von Antonio Banderas als sie die Praxis ihres Arztes in Beverly Hills verließ. Auf ihrer Nase hatte Griffith ein Pflaster, darunter waren Verletzungen erkennbar.

Keine Beauty-OP: Sorge um Griffiths Nase

Melanie gab erst kürzlich an, ihre vielen Schönheitsoperationen zu bereuen . Wer glaubt, dass sie es sich anders überlegt hat und doch wieder auf ärztliche Schönheitshilfe setzt, hat sich getäuscht.

Krebs-OP im September

Im September wurde ihr ein Krebsgewächs an der Nase entfernt. Laut "US Weekly" hatte sie die OP im September. Dazu hat sich Griffith noch nicht geäußert. Erst im Oktober ging Griffith mit einer anderen Krankengeschichte an die Öffentlichkeit. Sie leidet seit zwei Jahrzehnten an Epilepsie.

Erste Krebsdiagnose bereits 2009

Grund zur besonderen Sorge ist, dass bei Griffith nicht zum ersten Mal Krebszellen gefunden wurden. Schon 2009 musste sie wegen Krebs in den OP. Damals war es ein frühes Stadium von Hautkrebs - ebenfalls an der Nase. Damals sagte ihr Sprecher laut "Daily Mail", dass die Spezialisten den Krebs früh genug erkannt und entfernt hätten.

Die OP im September 2017 spricht gegen diese Theorie. Ob es sich beim neuerlichen Arztbesuch im Jänner nur um eine Routinekontrolle handelt oder ob man sich um die Gesundheit der Mimin ernsthafte Sorgen machen muss, ist nicht klar. Ihr Sprecher hat noch keine Auskunft gegeben.

Wackelt jetzt der Opernball?

Sollte der Krebs jedoch wieder da sein, muss sich Griffith um ihre Gesundheit kümmern. Dann könnte auch der Opernball-Besuch im Februar wackeln.

(lam)