Melanie Griffith ist Lugners Opernballgast

Entgegen den Gerüchten um Hollywood-Ikone Jane Fonda (mit ihr habe er nie verhandelt) wird Lugners Stargast nun die 60-jährige US-Schauspielerin Melanie Griffith.

Diese soll am Dienstag, den 6. Februar in Wien anreisen und wie ihre Vorgängerinnen in der Lugner-City Autogramme geben.

Auf die Frage, warum Fonda nun nicht komme meinte Lugner: "Ich würde nie eine 80-Jährige einladen". Seit 1992 sorgt "Mörtel" bereits für Hollywood-Flair in der Walzermetropole.

Melanie Griffith ist übrigens die Tochter von "Hitchcock"-Star Tippi Hedren ("The Birds") und Mutter von "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson.

Noch kein Kontakt

Lugner hatte mit Melanie Griffith noch keinen persönlichen Kontakt. Viele Details sind bereits bekannt, auch die Maße wurden bereits vom Manager überliefert. Ein Designer kommt auf Griffiths Kosten mit, um ein schillerndes Ballkleid zu gestalten. Mörtel weiß um die Eigenheiten seines Gaststars, will sie aber nicht verraten.

Melanie Griffith sei eine, die "es gibt", dadurch sei sie in Frage gekommen. Er selbst wisse nicht viel über Hollywood. Seine Tochter Jacky habe die Schauspielerin ausgewählt. In der Vergangenheit hätte er übrigens gerne einmal Liz Taylor als "seinen" Gast gehabt, das habe aber nicht geklappt.

"Heute"-Operballprinzessin Tijana freut sich sehr auf Melanie Griffith und sich mit auf Englisch zu unterhalten. Das Ballkleid? Es wird wohl bodenlang und elegant.

Melanie Griffith

