Melanie Müller regt mit Baby in der Sauna auf

"Erster Saunagang", schreibt die ehemalige Dschungelkönigin zu dem Schnappschuss, auf dem sie verschwitzt und nur mit Handtuch bekleidet ihre erst drei Monate alte Tochter Mia Rose auf dem Arm hält. Aufgenommen wurde das Bild in Hintertux in Tirol.

Natürlich ließ das Foto bei vielen Fans die Gemüter erhitzen. Denn ein Säugling hat eigentlich nichts in einer Sauna zu suchen. "Man kann doch nicht mit einem Baby, das nicht Mal ein Jahr alt ist, in die Sauna gehen. Ich find's verantwortungslos", ärgert sich ein Instagram-Follower in den Kommentaren.

Auf Facebook antwortet die tätowierte Blondine allen Kritikern: "Euch ist schon klar, dass ich nicht 20 Minuten mit der Maus drin war! 3 Minuten". Ob die Sache nun gesund ist oder nicht, daran scheiden sich die Geister.

