Messerattacke auf Liz Hurleys Neffen Miles

Schauspielerin Liz Hurley ("Austin Powers") macht sich Sorgen um ihren Model-Neffen Miles: Der 21-Jährige wurde vergangenen Donnerstag laut "The Sun" mit einem Messer attackiert. Davor soll er sich mit dem Täter und weiteren Männern gestritten haben. Das Nachwuchsmodel wurde mit mehreren Stichverletzungen ins Spital eingeliefert. Laut "Mirror" ist er aber wieder stabil.

My 21 year old nephew was repeatedly stabbed in a brutal attack in London on Thursday night. The police & hospital are being fantastic. Thank you for all your messages. It is an appalling time for him & our family. The police will be appealing for witnesses.