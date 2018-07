Sophia Thomalla wettert gegen Mesut Özil

Am Sonntag gab Mesut Özil bekannt, dass er von seiner Position in der deutschen Nationalmannschaft zurücktritt. Seither hagelte es für den Fußballer Kritik Auch Sophia Thomalla beteiligt sich an der Diskussion.

"Die Rassimus-Karte zu ziehen, wenn man Fotos mit einem Diktator macht, dessen Werte weder für die Deutschen noch für das Heimatland der Eltern steht, der ist entweder am schlechtesten beraten oder einfach nur stockenblöde", schrieb die 28-Jährige.

Es gab nicht nur Zuspruch für Thomalla. Unter anderem kritisierten User, dass sie einmal kleine Brüste mit Flüchtlingen verglichen hatte – mit der Pointe "sie sind da, aber eigentlich will man sie nicht".

