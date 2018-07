Michael Bublé ist zum dritten Mal Papa geworden

Michael Bublé und die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato sind erneut Eltern geworden. Seine Frau gab die Geburt der gemeinsamen Tochter auf Instagram bekannt. Auf dem von ihr veröffentlichten Schwarz-Weiß-Foto ist ein kleines Baby-Händchen zu sehen.

So heißt die Tochter von Bublé

Das Mädchen kam vergangenen Mittwoch auf die Welt. Die Kleine heißt Vida Amber Betty, wie der Pressesprecher des Sängers bekanntgab. Amber ist der Name von Bublé Mutter, Betty der Name von Lopilatos Mutter.

Zwei weitere Kinder

Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Söhne, Noah (4) und Elias (2). 2016 war bei Noah Krebs diagnostiziert worden. Inzwischen soll es dem Buben aber wieder besser gehen, wie mehrere US-Medien berichteten.

