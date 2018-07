Michael Bublé freut sich auf seine erste Tochter

In einem Interview mit dem Radiosender "Today FM" verriet der 42-jährige Sänger das Geschlecht des Babys. "In drei Wochen kommt mein erstes kleines Mädchen. Und ich habe das noch nie zuvor in der Öffentlichkeit gesagt", freute sich Bublé live auf Sendung. "Ich bekomme eine Tochter".

Zwei Söhne, jetzt folgt Tochter

Schon vor einigen Monaten bestätigten er und Luisana Lopilato die Gerüchte um eine Schwangerschaft. Das seit 2011 verheiratete Paar hat bereits zwei Söhne, Noah (4) und Elias (2). 2016 wurde bei Noah Leberkrebs festgestellt, woraufhin sich Bublé aus der Öffentlichkeit zurückzog. Doch glücklicherweise hat der kleine Bub die Krankheit besiegt.

(baf)