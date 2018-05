Michelle Hunziker sonnt sich mit Hundedame Lilly

Entspannt Michelle Hunziker an der italienischen Küste, ist ihr geliebter Vierbeiner nicht weit. Am Strand von Varigotti teilte sich der Fernsehpromi eine Liege mit Familienhund Lilly. Die Blicke der Badegäste zog allerdings Michelle in ihrem grünen Bikini auf sich.

Die Moderatorin und die Teacup-Pudel-Dame genossen das Wochenende nicht nur zu zweit. Michelle Hunzikers Gatte Tomaso Trussardi und die gemeinsamen Kinder Sole und Celeste waren mit von der Partie.

Michelle Hunziker

