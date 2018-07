"Destiny's Child"-Star ließ sich in Klinik einweisen

Erst vor wenigen Monaten stand die ehemalige "Destiny's Child"-Sängerin Michelle Williams mit ihren alten Kolleginnen Beyoncé und Kelly Rowland beim Musik-Festival "Coachella" auf der Bühne. Jetzt ließ sie sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik einweisen. Der Grund: Die Sängerin leidet an Depressionen.

"Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass Menschen sich besser um ihre Psyche kümmern und sich bei Bedarf behandeln lassen", schreibt sie auf Twitter. "Vor kurzem habe ich meinen eigenen Ratschlag befolgt und mich in professionelle Hände begeben", heißt es weiter in ihrem Posting.

Schon seit sie ein Teenager ist, leidet Williams an Depressionen. Das erzählte sie vor einigen Monaten in der Sendung "The Talk".

