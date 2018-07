Michelle Williams hat heimlich geheiratet

US-Schauspielerin Michelle Williams ("Blue Valentine") und Indie-Rocker Phil Elverum gaben sich vor wenigen Tagen still und heimlich das Ja-Wort, wie "Vanity Fair" berichtet. Die beiden sind erst seit wenigen Monaten ein Paar. Die private Zeremonie fand in den Adirondacks-Bergen (New York) im engsten Kreis der Familie und Freunde statt.

"Er gibt mir das Gefühl frei zu sein"

Williams lernte ihren Mann durch einen gemeinsamen Freund kennen. Ihre Beziehung mit Elverum bezeichnet die 37-Jährige als "sehr besonders" und "heilig". "Ich bin endlich mit jemanden zusammen, bei dem ich das Gefühl habe, frei zu sein". , erzählt sie gegenüber "Vanity Fair".

Mit Heath Leadger verheiratet

Vor ihrer Ehe mit Elverum war die Aktrice mit dem mittlerweile verstorbenen Schauspieler Heath Leadger zusammen. Ihre gemeinsame Tochter Matilda kam 2005 auf die Welt.

VIP-Bild des Tages 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)