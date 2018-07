Mick Jagger feierte 75. Geburtstag mit Familie

"Happy Birthday Dada. We love you", schrieb Jaggers Tochter Georgia May auf Instagram. Das Bild zeigt den legendären Sänger der Rolling Stones mit einigen seiner Kinder auf einer weißen Couch sitzend.

Im Arm hält der rüstige Brite, dem man die 75 Jahre kaum ansieht, seinen erst 19 Monate alten Sohn Deveraux Octavian Basil Jagger. Der schaut nicht so aus als würde er den Schnappschuss genießen.

(baf)